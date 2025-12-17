OYAK ile Somali Bakanlığı'nın Stratejik İşbirliği: SOMTURK Kuruldu

OYAK ile Somali Bakanlığı 'Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması' İmzaladı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında gerçekleştirilen 'Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması', OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başta olmak üzere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve ilgili bakanlık temsilcileri katıldı.

Anlaşmanın kapsamı

İmzalanan anlaşma, Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir, kayıtlı ve tek merkezden yürütülmesini hedefliyor. Metin; deniz kaynaklarının korunmasını esas alarak, Somali karasuları ve münhasır ekonomik bölgesindeki tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması, izlenmesi ve düzenlenmesini kapsıyor.

SOMTURK kuruldu

Anlaşma çerçevesinde ve OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasındaki mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık 2025 tarihinde Somali'de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinden sorumlu olacak. Buna göre, Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek; faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.

Türk balıkçılık sektörüne erişim

Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Somali'nin zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine imkân tanırken, Türk balıkçılık sektörüne de Somali sularına erişim fırsatı sağlayacak. Anlaşma, bölgenin dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olduğu gerçeğini dikkate alıyor.

Sürdürülebilir nema ve yerel kalkınma

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması hedefleniyor.

