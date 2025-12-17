DOLAR
Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na Evrim Bayam Atandı

Evrim Bayam, 1 Aralık 2025 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atandı; kariyerinde geniş yönetim ve girişim deneyimi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:32
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, Evrim Bayam'ın 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.

Kariyerine Genel Bakış

Evrim Bayam, iş yaşamına 2004 yılında Qwest İletişim'de Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak başladı.

2005-2007 yılları arasında Omni İletişim'de Uluslararası İş Geliştirme Direktörü, 2007-2008 döneminde ise Turkcell Grup/Tellcom'da İş ve Ürün Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

2008-2011 yılları arasında Yıldız Holding bünyesinde Kurumsal Finansman ve İş Geliştirme Müdürü, Kurumsal Finansman Grup Müdürü ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonlarında bulundu.

2011 yılında Yıldız Holding iştiraki Northstar İnovasyon'u kuran Bayam, 2016 yılına kadar şirketin Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında kendi girişimi OPEX Danışmanlık ve Eğitim'de kurucu ve yönetici ortak olarak yer aldı; aynı dönemde Bahçeşehir Üniversitesi'nde İnovasyon ve Girişimcilik dersleri verdi.

2018-2025 arasında Orhan Holding'te İnsan, Bilgi Teknolojileri ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra yurt dışı ve yurt içi grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri üstlendi.

Eğitim ve Sivil Toplum

Evrim Bayam, lisans eğitimini 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında ise Johns Hopkins Üniversitesi'nden Bilişim ve Telekomünikasyon Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Yöneticilik kariyerinin yanı sıra Bayam, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

Atama, Eczacıbaşı Topluluğu'nun insan kaynağı stratejisinde deneyimli liderlerin rolünü güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

