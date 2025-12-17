BioScience Managers ve Maxis'ten 100 milyon dolarlık sağlık teknolojileri fonu

BioScience Managers (BSM) ile Maxis iş birliğinde kurulan BioScience Managers Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye'de sağlık teknolojilerine odaklanan ve yurtdışı yatırımcılar tarafından desteklenen ilk GSYF'lerden biri olarak tanıtıldı.

Tanıtım etkinliği

Fona ilişkin tanıtım, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, BioScience Managers Yönetici Ortağı Jeremy Curnock Cook ve BioScience Managers Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Işıl Güney ile girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sezgin Lüle, programın açılışında: "Bu fon girişimcilik ekosistemi için olduğu kadar sağlık teknolojilerinde dönüştürücü çözümlerin geleceği için de önemli bir adım. Geleceğe yapılan bir yatırım olarak gördüğümüz fon ile ülkemizin teknolojide tüketici bir konumdan küresel alanda teknoloji üreten bir konuma ulaşması yolculuğuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Lüle sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz BioScience Managers GSYF halihazırda güçlü bir sağlık altyapısına ve bu alanda önemli yeteneklere sahip olan ülkemizin tıptaki potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlandı. Aynı zamanda ülkemizin bilimsel bilgi birikimini küresel ölçekte rekabetçi, yüksek değerli varlıklara dönüştürerek ihracat profilimizin yeniden tanımlanmasına katkı sunacak. Yeni fonun en önemli kazanımlarından birinin de bilimsel mükemmellik için yeni bir çekim merkezi inşa etmesiyle Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için önde gelen bir merkez haline getirmesi ve dünya standartlarında bir inovasyon kültürünü teşvik etmesi olacağına inanıyoruz."

Yönetici ortağından değerlendirme

Dr. Işıl Güney, BioScience Managers'ın bugüne kadar 200’den fazla sağlık yatırımı gerçekleştirdiğini, 40’ı aşkın halka arz ve birleşme sürecine liderlik ettiğini ve kurdukları fonlarla yüzde 20’nin üzerinde yıllık net getiri sağladıklarını belirtti. Güney şöyle konuştu: "Türkiye’nin sağlık alanındaki yüksek potansiyeline yatırım yapmak; inovasyon odaklı şirketleri ticari olarak sürdürülebilir küresel işletmelere dönüştürme vizyonuyla hareket ederek sağlık teknolojilerinin geleceğine yön vermek ve değer oluşturmak için çalışacağız. Bu fonu Maxis ile hayata geçirerek Türkiye’de önemli bir kurumla iş birliği kurmanın mutluluğunu ve bu potansiyelle yola başlamanın heyecanını yaşıyoruz"

Maxis'ten perspektif

Özgür Temel, Maxis Girişim Sermayesi Genel Müdürü olarak şunları söyledi: "Bugün ülkemiz girişimcilik ekosistemi için önemli bir kilometre taşına şahitlik ediyoruz. Global olarak sağlık ve yaşam bilimleri teknolojileri alanında büyük başarılara imza atmış bir grupla, Türk kuruculara sahip startup’lara finansman sağlamanın yanı sıra büyük bir know how transfer imkânı oluşturacağımız için heyecanlıyız. İş Bankası Grubu’nun bu alana ihtisaslaşan iştiraki olarak bu yıl hem yatırımlarımız hem de hayata geçirdiğimiz fonlarla ekosisteme önemli bir katma değer oluşturduğumuzu düşünüyoruz"

Fonun odağı ve hedefleri

BioScience Managers GSYF, biyobilim, genetik ve dijital sağlık başta olmak üzere sağlık teknolojilerine odaklanıyor. Fon, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve araştırma havuzu ile global tecrübe arasında köprü kurarak rekabetçi sağlık çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Fonun hedef büyüklüğü 100 milyon dolar olarak açıklandı. İlk yatırımlarda 5 ila 10 milyon dolar arası turlar hedefleniyor ve fonun toplam 10-12 şirkete yatırım yapması öngörülüyor. Fonun yönetimi Maxis tarafından yürütülecek.

Deneyim ve yönetim kapasitesi

Maxis, kuruluşundan bu yana yönettiği 17 fon ve gerçekleştirdiği 100’ün üzerinde yatırım ile yaklaşık 500 milyon dolar yönetilen varlık büyüklüğüne ulaştı. Uluslararası alanda 20 yılı aşkın fon yönetim tecrübesine sahip BioScience Managers ise stratejik yönlendirme sağlayacak. BSM, sağlık teknolojileri alanında son 20 yılda yüzde 20’nin üzerinde iç verim oranı ile getiri elde etti.

