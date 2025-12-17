TFI TAB Gıda Çalıştayı: Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Öncelikleri Masaya Yatırıldı

TFI TAB Gıda Yatırımları, grup şirketleri ve Arbor Impact iş birliğiyle düzenlenen Masada Bugün ve Gelecek Var Paydaş Etkileşimli Sürdürülebilirlik Çalıştayı ile Türkiye'nin sürdürülebilirlik gündeminde öncelikli konular ortak akılla ele alındı. Akademi, özel sektör ve sivil toplumdan geniş katılımın sağlandığı etkinlik, gıda ekosisteminde dönüşümü hızlandırmayı hedefledi.

Açılış ve sürdürülebilirlik vizyonu

Çalıştay, TFI TAB Gıda Yatırımları Sürdürülebilirlik Direktörü Tülay Özelin kuruluşun sürdürülebilirlik vizyonunu ve geleceğe yönelik taahhüdünü vurgulayan açılış konuşmasıyla başladı.

Gıda perakendesinin bugünü ve yarını

TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya ile Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı (GPD) Alp Önder Özpamukçuun yer aldığı "Gıda Perakendesinde Bugün ve Gelecek" oturumunda sektörün dönüşüm dinamikleri değerlendirildi.

Alp Önder Özpamukçu tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesinin gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarı için hayati olduğunu vurguladı. Özpamukçu, tarladan sofraya uzanan şeffaf ve izlenebilir bir yapının teknolojik altyapı ile tesis edilmesi halinde verimlilik iyileştirilip, yıllık 43 milyar dolara ulaşan gıda israfının yalnızca 20 milyar dolarlık kısmının geri kazanılmasının bile uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli gıdaya erişimde önemli bir sürdürülebilirlik adımı olacağını belirtti.

Özgür Çetinkaya ise şirket olarak sürdürülebilirliği stratejik önceliklerinin merkezine aldıklarını; çevresel ayak izini azaltma, gıda güvenliğini yükseltme, çalışan gelişimi ve topluma değer katma hedefleriyle hareket ettiklerini açıkladı. Çetinkaya, sürdürülebilirlik stratejilerini SKA odaklı küresel iyi uygulamalardan esinlenerek 'Gıda', 'Gezegen' ve 'İnsan' alanlarında sistematik bir yaklaşımla şekillendirdiklerini söyledi.

Çetinkaya ayrıca kaynak verimliliğinden tedarik zinciri dönüşümüne, sürdürülebilir tarım uygulamalarından atık yönetimine kadar kapsamlı bir dönüşüm yürüttüklerini; gıda perakendesinde sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Çalıştayın üretici, perakendeci, tüketici ve politika yapıcıların aynı masada buluştuğu bir platform sunduğunu belirterek kolektif sorumluluk, veri odaklı yaklaşım ve uzun vadeli iş birliklerinin önemini vurguladı.

Ortak akıl diyalogları ve öncelikler

Çalıştayın "Ortak Akıl Diyaloğu" bölümünde katılımcılar; sürdürülebilir tarım ve üretim, gıda güvenliği, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, iklim ve kaynak yönetimi ile gıda tedarik zincirinde dönüşüm gibi Türkiye için kritik başlıkları masaya yatırdı. Ortaya çıkan içgörüler, sürdürülebilirlik vizyonunun ortak akılla şekillenmesine katkı sağladı.

Değer odaklı iş modelleri ve stratejik değerlendirme

Çalıştayın değinilen bir diğer konusu, şirketlerin sürdürülebilir dönüşümü iş modellerine nasıl entegre edeceğiydi. Değer oluşturma kültürü, yenilikçi yaklaşımlar ve ekonomik dönüşümün gereklilikleri üzerine yapılan tartışmalar, katılımcılara sürdürülebilirliğin iş dünyası için kaldıraç niteliği taşıdığını gösterdi.

Gün, "Sosyokratik Diyalog ve Stratejik Değerlendirme" oturumu ile derinleştirildi ve ortaya çıkan ortak öğrenimlerin değerlendirildiği kapsamlı bir kapanışla sonlandırıldı. Çalıştay, sektörler arası iş birliği ve ortak akılla Türkiye'nin sürdürülebilir gıda geleceğine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir adım olarak kayda geçti.

TFI TAB GIDA YATIRIMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİREKTÖRÜ TÜLAY ÖZEL