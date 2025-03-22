Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İş Portföy ve Türkiye Hayat Öne Çıkıyor

Yatırımcılar Dikkat! Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı
Bu hafta, İş Portföy Odak Serbest Özel Fon, %32,92'lik kaybıyla yatırım fonları arasında en fazla değer kaybeden fon olarak öne çıktı. Aynı zamanda Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %11,64'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON
|4,063837
|-32,92
|İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON
|2,666467
|-30,97
|İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON
|7,008091
|-28,23
|TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
|0,206868
|-27,72
|ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|0,322207
|-24,29
|DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|11,314177
|-22,88
|İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON
|0,105728
|-21,41
|DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,572216
|-21,21
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,610131
|-20,58
|İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
|5,117862
|-20,52
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,212961
|-11,64
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,845509
|-11,14
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU
|1,389273
|-11,00
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİK YATIRIM FONU
|0,367945
|-10,96
|METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU
|0,401372
|-10,64
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,270365
|-10,18
|AXA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU
|0,559172
|-10,11
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU
|2,2335
|-10,11
|METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,141548
|-10,05
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU
|0,228718
|-9,96
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu durum, piyasa dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Fon performanslarını düzenli olarak takip etmek, yatırım stratejisinin belirlenmesinde büyük fayda sağlayabilir.