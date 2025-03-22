Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İş Portföy ve Türkiye Hayat Öne Çıkıyor

İş Portföy Odak Serbest Özel Fon, %32,92 ile haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu oldu. Türkiye Hayat'tan da dikkat çeken düşüşler var.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:05
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İş Portföy ve Türkiye Hayat Öne Çıkıyor

Yatırımcılar Dikkat! Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı

Bu hafta, İş Portföy Odak Serbest Özel Fon, %32,92'lik kaybıyla yatırım fonları arasında en fazla değer kaybeden fon olarak öne çıktı. Aynı zamanda Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %11,64'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON4,063837-32,92
İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON2,666467-30,97
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON7,008091-28,23
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,206868-27,72
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON0,322207-24,29
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON11,314177-22,88
İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON0,105728-21,41
DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON0,572216-21,21
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,610131-20,58
İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON5,117862-20,52

Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,212961-11,64
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,845509-11,14
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU1,389273-11,00
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİK YATIRIM FONU0,367945-10,96
METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU0,401372-10,64
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,270365-10,18
AXA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU0,559172-10,11
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU2,2335-10,11
METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,141548-10,05
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU0,228718-9,96

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu durum, piyasa dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Fon performanslarını düzenli olarak takip etmek, yatırım stratejisinin belirlenmesinde büyük fayda sağlayabilir.

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