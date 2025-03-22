Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İş Portföy ve Türkiye Hayat Öne Çıkıyor

Yatırımcılar Dikkat! Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları Açıklandı

Bu hafta, İş Portföy Odak Serbest Özel Fon, %32,92'lik kaybıyla yatırım fonları arasında en fazla değer kaybeden fon olarak öne çıktı. Aynı zamanda Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %11,64'lük düşüşle en çok kaybettiren emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 4,063837 -32,92 İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 2,666467 -30,97 İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON 7,008091 -28,23 TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 0,206868 -27,72 ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,322207 -24,29 DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 11,314177 -22,88 İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON 0,105728 -21,41 DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 0,572216 -21,21 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,610131 -20,58 İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON 5,117862 -20,52

Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,212961 -11,64 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,845509 -11,14 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 1,389273 -11,00 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,367945 -10,96 METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,401372 -10,64 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,270365 -10,18 AXA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 0,559172 -10,11 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU 2,2335 -10,11 METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,141548 -10,05 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,228718 -9,96

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu durum, piyasa dalgalanmalarının önemli bir göstergesidir. Fon performanslarını düzenli olarak takip etmek, yatırım stratejisinin belirlenmesinde büyük fayda sağlayabilir.