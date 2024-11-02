Haftanın En Kazançlı Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu, Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olarak belirlendi. Fon, yatırımcısına %18,13 kazanç sağladı.
Emeklilik Fonları Performansı
Emeklilik alanında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %2,88’lik getirisi ile öne çıktı.
Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu
- Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 5,905735 TL, Getiri: %18,13
- ATA Portföy İkinci Serbest (TL) Fon: 130,435619 TL, Getiri: %14,56
- Invio Portföy Everest Serbest Fon: 14,419873 TL, Getiri: %14,10
- Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon: 8,028593 TL, Getiri: %13,85
- Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon: 1,238059 TL, Getiri: %13,07
- Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 1,187478 TL, Getiri: %12,95
- Azimut Portföy AC Serbest Özel Fon: 3,114696 TL, Getiri: %11,85
- Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon: 0,466003 TL, Getiri: %11,66
- Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon: 51,183995 TL, Getiri: %11,08
- Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon: 12,130866 TL, Getiri: %10,67
Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları
- Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: 0,041532 TL, Getiri: %2,88
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu: 0,351585 TL, Getiri: %2,38
- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: 0,070586 TL, Getiri: %2,01
- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu: 0,031997 TL, Getiri: %1,82
- Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: 0,135103 TL, Getiri: %1,80
- MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: 0,014946 TL, Getiri: %1,71
- Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: 0,181292 TL, Getiri: %1,62
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelik Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: 0,093317 TL, Getiri: %1,61
- QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu: 0,127152 TL, Getiri: %1,60
- HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu: 0,369922 TL, Getiri: %1,60