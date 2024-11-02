Haftanın En Kazançlı Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu, Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olarak belirlendi. Fon, yatırımcısına %18,13 kazanç sağladı.

Emeklilik Fonları Performansı

Emeklilik alanında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %2,88’lik getirisi ile öne çıktı.

Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu

Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 5,905735 TL, Getiri: %18,13

5,905735 TL, Getiri: %18,13 ATA Portföy İkinci Serbest (TL) Fon: 130,435619 TL, Getiri: %14,56

130,435619 TL, Getiri: %14,56 Invio Portföy Everest Serbest Fon: 14,419873 TL, Getiri: %14,10

14,419873 TL, Getiri: %14,10 Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon: 8,028593 TL, Getiri: %13,85

8,028593 TL, Getiri: %13,85 Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon: 1,238059 TL, Getiri: %13,07

1,238059 TL, Getiri: %13,07 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon: 1,187478 TL, Getiri: %12,95

1,187478 TL, Getiri: %12,95 Azimut Portföy AC Serbest Özel Fon: 3,114696 TL, Getiri: %11,85

3,114696 TL, Getiri: %11,85 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon: 0,466003 TL, Getiri: %11,66

0,466003 TL, Getiri: %11,66 Ünlü Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Özel Fon: 51,183995 TL, Getiri: %11,08

51,183995 TL, Getiri: %11,08 Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon: 12,130866 TL, Getiri: %10,67

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları