HAVAMAŞ'tan Çukurova Havalimanı'nda VİP Transfer

HAVAMAŞ'tan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda VİP Transfer

Konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım hedefi

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yolcu taşımacılığını yapan HAVAMAŞ, bölgedeki yolculara özel VİP transfer hizmeti sunuyor. Adana-Mersin-Osmaniye ve Hatay hattında faaliyet gösteren şirket, yeni uygulama ile misafirlere ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi vadediyor.

Hizmet, havalimanına giriş-çıkış yapan yolculara özel araçlar ile daha konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım sağlamayı amaçlıyor.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan HAVAMAŞ yetkilileri, uygulamanın tamamen Avrupa standartlarına göre hazırlandığını belirtti ve şöyle dedi: "Yeni havalimanı ile birlikte ulaşım ihtiyacını üst seviyede karşılamayı hedefledik. VİP transfer hizmetimiz; konfor, güvenlik ve pratikliği esas alan modern bir ulaşım modeli. Amacımız, Adana’ya gelen misafirlerin ilk andan itibaren kaliteli bir hizmet deneyimlemesi"

Yetkililer, araç filosunun güçlendirildiğini ve personelin özel eğitimlerden geçirildiğini vurguladı. Yeni uygulamanın bölge turizmi ve iş dünyası için önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan VİP hizmeti kapsamında, HAVAMAŞ’ın ilerleyen dönemde farklı kategorilerde ek hizmetler sunmayı planladığı aktarıldı.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI’NIN YOLCU TAŞIMACILIĞINI YAPAN HAVAMAŞ, VİP TRANSFER HİZMETİYLE AYRICALIKLI BİR SEYAHAT İMKANI SUNUYOR.