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Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak

Kırsalda Bereket Projesi, Türkiye'de kırmızı et üretimini artırmayı hedefliyor. TİGEM ile uygun maliyetli gebe hayvan desteği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:42
Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak

Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını belirtti. Tunç, "Bu sayede kırmızı et üretimi artacaktır. Ayrıca, bu artış dönemlik değil, sürekli bir artış olur." dedi.

Proje Kapsamında Sağlanan Destekler

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısında projenin detaylarını açıkladı. Kırsalda Bereket Projesi, TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verilmesini içermektedir. Söz konusu hayvanlara yönelik bir yıllık bakım ücretleri de proje kapsamında karşılanacak ve üreticilere finansal kolaylıklar sağlanacak.

Aile İşletmelerinin Güçlendirilmesi

Bülent Tunç, hayvancılık yapan aile işletmelerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasının da çok önemli olduğunu vurguladı. Tunç, "Türkiye'de hayvancılık sektörünün geleceği küçük işletmelere bağlı. Yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir konu bu." diye konuştu.

Hayvan Varlığını Artırmak Önemli

Tunç, aile işletmelerinde etçi ırkların artmasıyla ithalatın da önüne geçileceğini ifade ederek, kırmızı ette arzın artması için hayvan varlığının artması gerektiğini belirtti. "Bu da ancak aile işletmeleriyle mümkün olacaktır," dedi.

Deprem Bölgesine Öncelik

Tunç, projede deprem bölgesindeki illere öncelik verileceğini hatırlatarak, bu sayede bölgedeki hayvancılığın gelişmesinin hızlanacağını söyledi. Ayrıca, çok büyük hayvan işletmelerinin Türkiye için uygun olmadığını ve bu işletmelerin hayvan üretimine bir faydası olmadığını da sözlerine ekledi.

Bedelsiz Desteklerle Sektöre Yenilik

Tunç, birlik olarak projeyi desteklediklerini belirtirken, sahada olan bir birlik olduklarını vurguladı ve projede kendilerine düşen görevleri seve seve yapacaklarını ifade etti. Proje, özellikle sektöre yeni girmek isteyen gençler için kıymetli bir öğrenim fırsatı sunarken, hayvan alacaklar için de büyük bir finansal kolaylık sağlayacaktır.

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