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Hazine'den 3,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı: Yatırımcıların Yoğun İlgisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli tahvil ihraç ederek 3,5 milyar dolar toplamayı başardı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:22
Hazine'den 3,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı: Yatırımcıların Yoğun İlgisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Başarılı Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir tahvil ihraç süreci gerçekleştirerek 10 yıl vadeli dolar tahvil ihracı ile 3,5 milyar dolar mobilize etti. Bu işlem, 2024 yılı Hazine dış finansman programı çerçevesinde yapıldı.

İhraç Detayları

İhtiyaç duyulan kaynakların toplanmasını sağlamak amacıyla yapılan bu tahvil ihracı, 3 Ekim 2023 itibarıyla hesaplara girecek şekilde tasarlandı. İhraç edilen tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı ise yüzde 6,75 olarak belirlendi.

Yatırımcı Talebi ve Coğrafi Dağılım

Yeni tahvil ihracı için yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin coğrafi dağılımında ise, %40 ABD, %36 Birleşik Krallık, %11 diğer Avrupa ülkeleri, %9 Türkiye ve %4 Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Yükümlülük Yönetimi İşlemi

Bu yeni tahvil ihracı sürecinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 6 tahvilin değişimi ya da nakit karşılığı geri alınabilmesi için bir yükümlülük yönetimi işlemi de gerçekleştirildi. Bu sayede, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak olan yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Yeni ihracın bir parçası olarak gerçekleştiren bu işlem, dış borç stokunun yönetimi açısından önemli bir adım olarak kaydedildi. Türkiye, 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tahvil ihraç etmeyi hedefliyor ve bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlanacak.

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