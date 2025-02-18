Hazine İki İhalede 69,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, bugün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 69,2 milyar lira borçlandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:50
Hazine İki İhalede 69,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine İki İhalede 69,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı iki devlet tahvili ihalesinde toplam 69 milyar 184 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. Bu süreçte, ilk ihale için 3 yıl (1029 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İlk ihalede, reel basit faiz %5,15, reel bileşik faiz ise %5,21 oranında belirlendi. Nominal teklifin 12 milyar 903 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 363 milyon lira, net satış ise 5 milyar 307 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu tarafından gelen 13 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 5 milyar 812 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

İkinci İhalede Daha Yüksek Borçlanma

İkinci ihalede ise 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede nominal teklif 77 milyar 714 milyon lira olarak belirlendi. Nominal satış 28 milyar 320 milyon lira, net satış ise 31 milyar 837 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu tarafından sunulan 3 milyar liralık teklifin tamamı kabul edilirken, piyasa yapıcılarından 33 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine, toplamda iki ihalede 69 milyar 184 milyon lira borçlanmış oldu.

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