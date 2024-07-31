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Hazine'nin Yeni İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma miktarını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:08
Hazine'nin Yeni İç Borçlanma Stratejisi

Hazine'den Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim dönemine dair iç borçlanma stratejisini duyurdu. Bakanlık, bu dönem içerisinde 389,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık olarak 572,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştireceğini belirtti.

İç Borç Servisi ve Borçlanma Miktarı

Bakanlığın açıklamasında, önümüzdeki 3 aylık süreçte yapılacak iç borçlanmanın detayları verildi. Böylece, Hazine'nin planı doğrultusunda 572,7 milyar liralık borçlanmanın gerçekleştirileceği ifade edildi.

(Sürecek)

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