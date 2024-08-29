Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Küçük İşletmelere Destek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küçük işletmelerin finansal güçlerini artırmak için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak adına, yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemenin, mali açıdan zorluk yaşayan işletmelere büyük fayda sağlayacağı öngörülüyor. Bakan Şimşek, böylece işletmelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. İşletmelere Yeni Fırsatlar

Geçici vergi dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesi ile birlikte küçük işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletileceği ve bu sayede ekonomiye katkılarının artacağı düşünülmektedir.

Bu gibi desteklerle, Hükümet'in küçük işletmeleri koruma ve büyütme çabalarının devam edeceği vurgulandı.