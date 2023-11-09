Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 10 müfettiş yardımcısı alınacak
Devlet kurumlarında işe girmek isteyenler için ilan yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 müfettiş yardımcısı alınacağı açıklandı.
Müfettiş yardımcısı alımlarına dair ilan Resmi Gazete'de yayınlanırken giriş sınavına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. 27 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak başvuru detayları haberimizde.
E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak elektronik ortamda başvurular yapılabilir. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki seviyede gerçekleşiyor. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024 te Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav için başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutularak Bakanlığın internet sitesi üzerinden bilgiler yayınlanacak.