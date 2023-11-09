Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 10 müfettiş yardımcısı alınacak

Devlet kurumlarında işe girmek isteyenler için ilan yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 müfettiş yardımcısı alınacağı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 10 müfettiş yardımcısı alınacak
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Müfettiş yardımcısı alımlarına dair ilan Resmi Gazete'de yayınlanırken giriş sınavına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. 27 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak başvuru detayları haberimizde.

müfettiş alımı

E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak elektronik ortamda başvurular yapılabilir. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki seviyede gerçekleşiyor. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024 te Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav için başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutularak Bakanlığın internet sitesi üzerinden bilgiler yayınlanacak. 

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