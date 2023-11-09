Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: 10 müfettiş yardımcısı alınacak

Müfettiş yardımcısı alımlarına dair ilan Resmi Gazete'de yayınlanırken giriş sınavına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. 27 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak başvuru detayları haberimizde.





E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak elektronik ortamda başvurular yapılabilir. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki seviyede gerçekleşiyor. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024 te Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav için başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutularak Bakanlığın internet sitesi üzerinden bilgiler yayınlanacak.