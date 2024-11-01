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Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya 4 İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Kasım'da 3 tahvil ve 1 hazine bonosu ihalesi yapacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya 4 İhale Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Programı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya toplamda 4 ihale düzenleyecek. Bu ihaleler arasında 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu bulunuyor.

İhalelerin Detayları

Bakanlığın açıkladığı iç borç ihraç takvimine göre, 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 10 ay (308 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise, 4 yıl (1400 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Kasım İhaleleri

Bakanlık, 5 Kasım Salı günü de 3 yıl (1015 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak. Aynı gün, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin de yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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