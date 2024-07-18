Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Fiş kesmeyen esnafa 10 bin TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için yeni bir uygulama başlattı. Fiş veya fatura kesmeyen esnafa para cezası uygulanacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 00:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Fiş kesmeyen esnafa 10 bin TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide kayıt dışılığı en aza indirmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Alışverişlerde fiş veya fatura kesmeyen esnafa yönelik ağır para cezaları getiriliyor. Bu düzenleme, enflasyonla mücadele ve ekonominin kayıt altına alınması sürecinde önemli bir rol oynayacak.

Ekonomide kayıt dışılığı azaltma çabaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş ve fatura kesmeyen esnafa yönelik yeni bir uygulama başlattı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, alışverişlerde fiş veya fatura kesmeyen esnaf ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Bu adım, vergi kaybını en aza indirmek ve kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak amacıyla atıldı.

İLK TESPİTTE 10 BİN LİRA CEZA

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi. Bu cezalar, fiş ve fatura düzenlemeyen esnafa yönelik caydırıcı bir önlem olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, fiş veya fatura almayan alıcılar da para cezası ile karşı karşıya kalacak. Fiş almayanlara 5 bin lira ceza uygulanacak. Ancak, alıcıların bu cezalardan muaf tutulabilmesi için belirli şartlar da mevcut. Eğer alıcı, satın aldığı ürün veya hizmetin fiş veya faturasının kesilmediğini 5 iş günü içerisinde vergi dairesine bildirirse, ceza almayacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Meclis'e sunulan yeni vergi paketinde, fiş ve fatura düzenlemeyenlere yönelik mevcut 3 bin 400 lira cezanın katlanarak artırılması planlanıyor. Bu yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte, cezalar ciddi ölçüde artacak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.

Yeni kanun teklifinde yer alan düzenlemelere göre, alıcıların cezadan muaf tutulması için satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirmesi gerekiyor. Abdullah Tolu'nun açıklamalarına göre, bu düzenleme alıcıların haklarını koruma amacı taşıyor ve alıcıların satıcıların usulsüzlüklerini bildirme konusunda teşvik edilmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kimliğiyle başvurana 25.000 TL ödeme kesinleşti! Çalışan, emekli fark etmiyor

Akbank nakit arayanın imdadına koştu! Tek şartla 50.000 TL ödeme verecek

THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Akbank başvuran tüm müşterilere 9.600 TL ödeyecek! 31 Temmuz'a kadar süre verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Akbank nakit arayanın imdadına koştu! Tek şartla 50.000 TL ödeme verecek

Akbank başvuran tüm müşterilere 9.600 TL ödeyecek! 31 Temmuz'a kadar süre verildi

Bu fiyata elektrikli otomobil zor bulunur! Chery dev kampanyayı patlattı

Kimliğiyle başvurana 25.000 TL ödeme kesinleşti! Çalışan, emekli fark etmiyor

ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

Bunu bildirene Bakanlık'tan ödül gibi ödeme! Gören duyan telefona sarılacak

THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL'lik hızlı çözüm! 4 banka gece yarısı başvuruları açtı

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

Hemen parmak izinizi kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa çok dertli ve yalnızsınız!