Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Fiş kesmeyen esnafa 10 bin TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide kayıt dışılığı en aza indirmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Alışverişlerde fiş veya fatura kesmeyen esnafa yönelik ağır para cezaları getiriliyor. Bu düzenleme, enflasyonla mücadele ve ekonominin kayıt altına alınması sürecinde önemli bir rol oynayacak.



Ekonomide kayıt dışılığı azaltma çabaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş ve fatura kesmeyen esnafa yönelik yeni bir uygulama başlattı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, alışverişlerde fiş veya fatura kesmeyen esnaf ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Bu adım, vergi kaybını en aza indirmek ve kayıt dışı ekonomiyi kontrol altına almak amacıyla atıldı.



İLK TESPİTTE 10 BİN LİRA CEZA

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi. Bu cezalar, fiş ve fatura düzenlemeyen esnafa yönelik caydırıcı bir önlem olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, fiş veya fatura almayan alıcılar da para cezası ile karşı karşıya kalacak. Fiş almayanlara 5 bin lira ceza uygulanacak. Ancak, alıcıların bu cezalardan muaf tutulabilmesi için belirli şartlar da mevcut. Eğer alıcı, satın aldığı ürün veya hizmetin fiş veya faturasının kesilmediğini 5 iş günü içerisinde vergi dairesine bildirirse, ceza almayacak.



KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Meclis'e sunulan yeni vergi paketinde, fiş ve fatura düzenlemeyenlere yönelik mevcut 3 bin 400 lira cezanın katlanarak artırılması planlanıyor. Bu yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle birlikte, cezalar ciddi ölçüde artacak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.

Yeni kanun teklifinde yer alan düzenlemelere göre, alıcıların cezadan muaf tutulması için satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirmesi gerekiyor. Abdullah Tolu'nun açıklamalarına göre, bu düzenleme alıcıların haklarını koruma amacı taşıyor ve alıcıların satıcıların usulsüzlüklerini bildirme konusunda teşvik edilmesi hedefleniyor.

