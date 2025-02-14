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Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya yapılacak üç tahvil ihalesi ile iç borçlanmayı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya İhalelere Hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki haftada toplamda 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın açıklamasına göre, bu ihaleler iç borçlanma takvimine uygun olarak planlandı.

İhalelerin Detayları

İlk ihale 17 Şubat tarihinde yapılacak. Bu ihalede, 4 yıl (1386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ve üçüncü ihaleler ise 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilerek, iç borçlanma stratejisi kapsamında önemli bir adım atılacak. Bu iki ihalede, 3 yıl (1029 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli ile 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı yapılacak.

Bu süreç, kamu maliyesinin güçlendirilmesi ve yatırımcı güveninin artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

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