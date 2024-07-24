Haziranda Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

Türkiye'de Kartlı Ödemeler Yükselişte

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, 2023 yılı haziran ayında rekor bir artış göstererek 1,27 trilyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 oranında bir artış anlamına geliyor.

Banka Verileri Açıklandı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilere göre, haziran itibarıyla Türkiye'deki kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükselerek toplamda 411,9 milyon kart sayısına ulaşmıştır. Kredi kartları için yıllık artış oranı yüzde 15, banka kartlarında yüzde 7 ve ön ödemeli kartlarda %20 olarak kaydedilmiştir.

Kartlı Ödemelerin Dağılımı

Haziran ayında yapılan kartlı ödemelerin 1 trilyon 57 milyar lirası kredi kartlarıyla, 186,2 milyar lirası banka kartlarıyla ve 24,6 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilmiştir. Kredi kartlarındaki artış oranı yüzde 105, banka kartlarında yüzde 65 ve ön ödemeli kartlarda yüzde 132 şeklinde sabitlenmiştir.

İnternetten Ödeme Trendleri

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemeler de dikkat çekici bir şekilde 349,7 milyar lira seviyesine çıkarak bir önceki yıla göre yüzde 101 artmıştır. Online ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı ise %27 olarak belirlenmiştir.

Temassız Ödeme Kullanımında Artış

Temassız kart ödemeleri de büyük bir artış göstererek 409,4 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Haziran ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu artışlar, Türkiye'deki dijital ödeme sistemlerinin ve kart kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.