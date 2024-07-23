Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Hepsiburada, kredi kartı sahiplerine özel yeni bir ödeme erteleme kampanyası sunuyor. Şimdi, alışverişlerinizi 3 aya kadar erteleme fırsatıyla taksitle ödeyebilirsiniz. Bu kampanya, kredi kartı kullanıcıları için çeşitli avantajlar sunarak, alışveriş yaparken finansal esneklik sağlıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:11
Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Hepsiburada'nın sunduğu erteleme kampanyası, belirli kredi kartları ile geçerli. Yapı Kredi Worldcard kullanıcıları 3 ay, Maximum ve Axess kartları sahipleri ise 2 ay erteleme seçeneğinden yararlanabiliyor. Kampanya, Hepsiburada’nın genel taksit baremleri ile uyumludur ve bu bilgilere buradan ulaşılabilir. Ancak, peşin ödemelerde erteleme seçeneği bulunmamaktadır.

Erteleme işlemi yapılırken, seçilen taksitlerde vade farkı nedeniyle toplam ödeme tutarında farklılıklar olabilir. Erteleme seçeneği, yalnızca 3000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup, cep telefonu, süpermarket ürünleri, kozmetik, ofis malzemeleri, altın, televizyon, monitör ve dijital ürünler bu kampanyanın dışında kalmaktadır. Ayrıca, Xiaomi ve Roborock markalı robot süpürgeler, vade farksız taksit ve erteleme kampanyalarına dahil edilmemiştir.

Yasal taksit kısıtlamalarına takılmayan ürünlerde, 2 veya 3 ay erteleme kampanyasından faydalanmak için Hepsiburada'nın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden ödeme sayfasına gidilmelidir. Burada, kart ile ödeme seçeneğinden uygun taksit sayısını seçip, erteleme kampanyasını işaretlemek gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Giysilerdeki çilek lekesini silgi gibi siliyor! Yıkamanıza bile gerek kalmayacak

A101 25 Temmuz kataloğu çıldırttı! Buzdolabı, TV, 29 jant bisiklet, 125 cc motor ve yüzlerce üründe çılgın indirimler

Arabası olana 380 bin TL kazanç kapısı! Yeni sistem devrede

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun