Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Hepsiburada'nın sunduğu erteleme kampanyası, belirli kredi kartları ile geçerli. Yapı Kredi Worldcard kullanıcıları 3 ay, Maximum ve Axess kartları sahipleri ise 2 ay erteleme seçeneğinden yararlanabiliyor. Kampanya, Hepsiburada’nın genel taksit baremleri ile uyumludur ve bu bilgilere buradan ulaşılabilir. Ancak, peşin ödemelerde erteleme seçeneği bulunmamaktadır.

Erteleme işlemi yapılırken, seçilen taksitlerde vade farkı nedeniyle toplam ödeme tutarında farklılıklar olabilir. Erteleme seçeneği, yalnızca 3000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olup, cep telefonu, süpermarket ürünleri, kozmetik, ofis malzemeleri, altın, televizyon, monitör ve dijital ürünler bu kampanyanın dışında kalmaktadır. Ayrıca, Xiaomi ve Roborock markalı robot süpürgeler, vade farksız taksit ve erteleme kampanyalarına dahil edilmemiştir.

Yasal taksit kısıtlamalarına takılmayan ürünlerde, 2 veya 3 ay erteleme kampanyasından faydalanmak için Hepsiburada'nın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden ödeme sayfasına gidilmelidir. Burada, kart ile ödeme seçeneğinden uygun taksit sayısını seçip, erteleme kampanyasını işaretlemek gerekmektedir.