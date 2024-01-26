Her şey yüzde 50 indirimli satışa çıkartıldı! Portakal, domates, beyaz peynir, yoğurt ne ararsanız indirimde

Migros marketler harika bir kampanyaya imza atarak vatandaşlara uygun fiyatlarla beyaz peynir, et, ceviz, yoğurt, içecek ve atıştırmalık alma fırsatını sunuyor. Bereketli günler kampanyası adı altında uygun fiyatlarla meyve sebze ve temel gıda ürünlerinin satışa çıkartan Migros marketlerden %50’ye varan indirim kampanyasıyla bu ürünleri satın almanız mümkün. İşte Migros marketlerde uygun fiyatlara satışa çıkartılmış olan indirimli ürünlerin detayları…

MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİNDE %50’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI SİZLERLE



Migros marketlerin bereketli günler kampanyası adı altında başlatmış olduğu indirimlerle portakal sıkma kg %50 indirimle 19,90 TL 9,90 TL’ye, domates salkım kilogram %40 indirimli 49,90 TL’den 29,70 75 TL’ye, biber kırmızı kg %33 indirimle 59,90 TL’den 39,90 TL’ye, Atom salata adet %30 indirimli 30,90 TL’den 20, 90 TL’ye, ananas adet %25 indirimli 79,90 TL’den 59,90 TL’ye ve kabuklu ceviz kilogram %23 indirimle 129 TL’den 99,90 TL’ye düşecek.





KAHVALTILIK ÜRÜNLERDE DİP FİYATLAR GÖRÜLDÜ

Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyada meyve ve sebze ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerinde de fiyatlar dibi gördü. Bereketli günler kampanyası doğrultusunda Polenez füme et karabiber 90 gram %30 indirimli 85,90 TL’den 59,90 TL’ye, Taciroğlu 3 dilimli tam yağlı olgunlaştıılmış inek peyniri %30 indirimli 184,90 TL’den 129,90 TL’ye, Polenez füme et sade 90 gr %30 indirimde 85,90 TL’den 59,90 TL’ye düşürüldü.

Kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra içim tam yağlı kaymaksız yoğurt 1000 gr %26 indirimli 37,50 TL’den 27,90 TL’ye, içecek çeşitleri %19 indirimli 110 TL’den 89 TL’ye, dana bonfile kilogram %15 indirimle 765,90 TL’den 651,02 TL’ye ve Ülker atıştırmalık çeşitleri %11 indirimli 28 TL’den 24,90 TL’ye düşüyor.