Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

Uygun fiyatlarla havlu kağıt alıp stoklamak isteyen vatandaşlara harika haber Hakmar marketlerden verildi. Hakmar marketlerde Solo marka havlu kağıt 99 TL’ye kadar düştü. 23 Şubat 2024 tarihinde başlatılmış olan aktüel ürünler kataloğunda geçerli olacak bu indirim 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Sizler de bugün market kapanana kadar geçerli olacak büyük indirimden yararlanmak istiyorsanız, en yakın Hakmar market şubesine gidebilir ya da online market üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Neredeyse 50 60 TL daha ucuza satılacak olan havlu kâğıttan birden fazla alıp stoklayabilirsiniz. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın!

99,90 TL’YE 16’LI HAVLU KAĞIT SATIŞTA

Hakmar marketlerde 23 Şubat 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni bir aktüel ürünler kataloğu duyurmuştu Katalog doğrultusunda pek çok ürün indirimli şekilde satışa çıkartılmış olsa da en fazla dikkat çeken ürün Solo marka havlu kağıdın 16’lısının. 99,90 tl'ye satışa çıkartılması oldu. Normalde 150 160 TL bandında satışa çıkartılan bu marka 16’lı havlu kağıdın 50 60 TL daha uygun satılması, vatandaşların en yakın Hakmar marketlere akın etmesine sebebiyet verdi. Sizlerde stoklarla sınırlı olan bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız, en yakın Hakmar market şubesine bugün market kapanana kadar uğrayabilirsiniz.





50 60 TL DAHA İNDİRİMLİ SATILIYOR

Normalde 150 160 TL’den aşağı satılmayan bu ürünü 50 60 TL daha indirimli alan vatandaşlar stok yapmaya başladı bile. Sizlerde havlu kağıdı sıklıkla kullanıyor, mutfakların evinizin vazgeçilmezi havlu kağıt diyorsanız; muhakkak başlatılmış bu indirimden yararlanmayı unutmayın!