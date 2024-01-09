Hiç evi olmayanlara kallavi destek! 1.5 milyon TL indirimle tapusuz vatandaş kalmayacak

Ev alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan geçmeyin! Bankalar müjdeli haberi verdi! Detaylar haberimizde.

Hiç evi olmayanlara kallavi destek! 1.5 milyon TL indirimle tapusuz vatandaş kalmayacak
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Ev fiyatlarındaki artışla beraber ev sahibi olmak gittikçe zorlaşmakta. Fakat 1,5 milyon TL'lik destek aracılığı ile tapu sahibi olmak artık çok kolay. Detaylar haberimizde.

EV SAHİBİ OLMAK ARTIK HAYAL DEĞİL

Emlak fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle insanlar ev sahibi olmaktan vazgeçti. Öte yandan konut kiralarındaki artış da durmuyor. Şu anda bir evin kirası aylık ipotek ödemesine eşdeğer ancak halk ipotek kullanarak ev satın almanın daha makul olduğuna inanıyor. Şu anda taksit sayısı, faiz oranı ve ipotek tutarı gibi çeşitli koşulları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Konut kredilerinde iki banka büyük kampanyalar yürütüyor. QNB Finansbank ve Garanti BBVA'nın halka sunduğu konut kredisi kampanyası uygun fırsat şeklinde karşımıza çıkmakta. Her iki banka da 180 ay vade imkanı sunuyor ancak rekabet nedeniyle faiz oranları oldukça düşük. Ev almak isteyen kişilerin detaylı araştırma yapması ve ev kredisi alma konusunda en iyi seçenekleri değerlendirmesi de önemli. 

Ev Sahibi Olmak Hayal Değil

Garanti Bankası ve QNB Finansbank, konut kredisi kampanyası kapsamında konut kredisi seçenekleriyle de her bütçeye uygun çözümler üretecek. Bankalar faiz oranlarını ciddi oranda artırırken, düşük faizli konut kredileri de büyük önem taşımakta. QNB Finansbank'tan konut kredisi alanlar %3,31 faiz oranından faydalanabilecek. Aylık ödeme tutarı 49 bin 792TL olup toplam ödeme tutarı 8 milyon 971 bin 691 liradır. Garanti BBVA konut kredisi çekmek isteyenler hayat sigortalı kiracılı konut kredisinde %3,96 faiz oranından faydalanabiliyor. Aylık taksit tutarı 59 bin 455 lira olup toplam geri ödeme tutarı 10 milyon 715 bin 416 liradır.

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