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Hidroelektrik Santrallerinin Depolama Kapasitesi Artıyor

Hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesinin pompaj depolamalı santrallerle artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:38
Hidroelektrik Santrallerinin Depolama Kapasitesi Artıyor

Hidroelektrik Santrallerinin Geleceği İçin Yeni Çalışmalar

Hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesinin pompaj depolamalı santraller ile artırılması hedefleniyor. Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki birincil yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik santrallerinin rolünün, yakın ve orta vadede güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışma gruplarının faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Pompaj Santralleri Çalışma Grubu Kuruldu

Bu kapsamda, HESİAD'ın yeni yatırımlar ve pompaj santralleri üzerine çalışmak amacıyla oluşturduğu "Yeni Yatırımlar ve Pompaj Santraller" çalışma grubunun faaliyete geçtiği ifade edildi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği ve Elektrik Üreticileri Derneği ile işbirliği içinde "Pompajlı HES Çalışma Grubu" hayata geçirildiği aktarıldı.

Hidroelektrik Santrallerinin Depolama Kapasitesi Artmalı

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerinin depolama kapasitesinin sadece barajlı santrallerle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda pompaj depolamalı santrallerle de artırılması gerektiğini vurguladı. Güven, bu santrallerin enerji depolamada gelecekte daha önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Uluslararası Araştırmalara Dikkat Çekildi

Prof. Dr. Andrew Blakers tarafından yapılan uluslararası akademik araştırmalara atıfta bulunan Güven, pompaj depolamalı santrallerin bataryalarla birlikte kullanılması durumunda, küresel enerji depolama ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasının karşılanabileceğini öngördüklerini kaydetti.

Türkiye'de Pompaj Depolamalı Santrallerin Yaygınlaşması Gerekiyor

Dünyanın pek çok ülkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek amacıyla kullanılan pompaj depolamalı santrallerin Türkiye'de de yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Güven, bu uygulamanın saatlik depolama üniteleri gibi sistemlerle de entegre edilebileceğini ekledi.

Temiz Enerji Üretiminin Önemi

Güven, global ve ulusal emisyon hedeflerine ulaşmak için temiz enerji üretiminin ve enerji depolamanın kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, hidroelektrik santrallerinin bu alandaki öneminin giderek artacağını kaydetti.

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