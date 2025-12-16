Hisarcıklıoğlu: Denizli Ticaret Odası 5 Yıldızlı Hizmetle Öne Çıkıyor

Ziyaret ve Katılımcılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Denizli ziyareti kapsamında Denizli Ticaret Odası’nda üyelerle bir araya geldi. Ziyarete TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş adamları katıldı.

"2026 yılı DTO projelerini uygulama yılı olacak"

Toplantının açılış konuşmasında DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "2025 yılı Denizli Ticaret Odasının projelendirme yılı oldu. İnşallah 2026 yılı ise üretmiş olduğumuz projelerin uygulanma yılı olacağını buradan ilan ediyoruz. Bunlardan birisi Denizli’ye uzun yıllar hizmet vermesini arzu ettiğimiz yeni Denizli Ticaret Odası Binasının temelini atmak. İnşallah binamızın temelini ocak ayı içerisinde atacağız. Başka bir projemiz ise Ticaret Odası önderliğinde bin 200 dönümlük bir arsa tahsisi için gayretlerimiz devam ediyor. Bu arsa içerisinde kusursuz bir gıda sanayisi bölgesi ve geri dönüşüm sanayi bölgesi oluşturacağız. Bu projenin maliyeti milyar TL’leri buluyor. Deprem ve pandemi dönemlerinde en hızlı çözümler üreterek bizlere destek olan Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederim. Ayrıca Denizli ve ilçelerinde yaptırılan TOBB okullarının açılışlarını gerçekleştirdik. Başkanız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na Denizli’ye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

TOBB tarafından Denizli’ye 6 okul yaptırıldı

Denizli’ye hayırlı işler için geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, "TOBB olarak Buldan, Sarayköy ve Babadağ’a yaptırdığımız okulların açışlarını yapmak için geldik. Denizli’de geçen yıl açılışını yaptığımız Merkezefendi’deki okulumuzun açılışını yapmıştı. İnşallah yakın zamanda Acıpayam ve Tavas’ta da inşaatımız bitirdik. Yakın zamanda inşallah orların da açılışlarını yapacağız. Böylelikle toplamda 6 okulu Denizli’mize kazandırmış olacağız. Denizli Ticaret Odamız gurur duyulması gereken bir noktada. 2021 yılından bu yana katıldığımız Dünya’daki odalarının yıldızlanması sisteminde Denizli Ticaret Odamız vermiş olduğu hizmetlerle 5 yıldıza sahip" ifadelerini kullandı.

Finansman ve faiz eleştirisi

Kobilerin finansmana ulaşmasının kolaylaşması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bankaların kredi büyümesine izin vermesi gerekiyor. Kobilerimiz krediye ulaşmakta zorluk yaşıyor. Bunun diğer yansıması ise bizlere maliyetlerin yükselmesi. Merkez Bankası faizleri düşürüyor ama bankalar buna uymuyor düşürmüyor. Merkez Bankasının kararına saygı duyarak bankalarda faizleri düşürsün. Yüzde 53 yüzde 55’lerde bizlerin kredi kullanmasına imkan yok. Yüzde 50’nin üzerindeki faiz oranlarıyla hiçbir işletmenin kâr etmesi mümkün değil" dedi.

