Hisarcıklıoğlu'ndan E-Ticaret Vurgusu: Dijitalleşme KOBİ'ler İçin Şart

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan E-Ticaret Açıklamaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. KOBİ'lerin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "e-Ticaret bu dönüşümün en önemli taşıyıcısıdır. Söz konusu sektörün ticaretteki payı her gün daha da fazla artıyor." ifadesini kullandı.

Toplantı Detayları

e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtım toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, hükümetin ihracata yönelik destekleri ve dijitalleşme odaklı adımlarla e-ticaret alanında kaydedilen ilerlemeleri aktardı.

Geçtiğimiz yılın ihracat verilerinin Türkiye'nin üretim ve girişimcilik kapasitesine dair önemli bir tablo sunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, katma değeri yüksek ürünlerin payının artırılması gerektiğine dikkat çekti. "İş dünyamızın, özellikle de KOBİ'lerimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye ayak uydurması şarttır." dedi.

E-Ticaret Eğitimleri ve Güven Damgası Uygulaması

Hisarcıklıoğlu, 81 ilde e-ticaret eğitimleri düzenlendiğini ve kadın girişimcilerin e-ticaret sektöründeki payını artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ayrıca, KOBİ'lerin internet ortamında güvenle büyüyebilmesi için güven damgası uygulamasının hayata geçirildiğini ifade etti. Güven damgası alan e-ticaret şirketlerine de teşekkür ederek, 149 şirketin bu zorlu süreçten başarıyla geçtiğini vurguladı.

Daha Güçlü Ekonomik İşbirlikleri İçin Eğitim Paylaşımı

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda edindiği birikim ve tecrübenin bölge ülkeleri için önemli bir model olacağını belirtti. Ticaretin dijitalleşmesi sürecinde elde edilen bilgilerin dost ülkelerle paylaşılmasının, bölgede daha güçlü bir ekonomik işbirliği ortamı yaratacağını söyledi.

Türkiye'nin Küresel E-Ticaret Merkezi Olma Potansiyeli

TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkanı Ozan Acar ise e-ticaretin büyük bir endüstri haline geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'de doğan ve dünyaya açılan girişimcilerin sayısının giderek arttığını kaydetti. Hazır giyim, ayakkabı ve mobilya gibi e-ticarette satılmaya uygun ürünlerde Türkiye'nin dünya genelinde lider konumda olduğunu belirtti. Acar, Türkiye'nin küresel e-ticaret merkezi olma potansiyelinin açık olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.