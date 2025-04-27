Hisarcıklıoğlu: Türkiye Ekonomisinde Rekorlar ve Gelecek Vizyonu

Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'nda Önemli Açıklamalar Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen yıl ülke milli gelirinin 1,3 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, küresel mal ihracatından aldığımız payın yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından ise yüzde 1,3'e çıkmasının Türkiye için bir başarı olduğunu vurguladı.

Forumun İkinci Günü: Fırsatlar ve Vizyon

Erzurum'da düzenlenen forumun ikinci gününde, “Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu” başlıklı özel oturuma moderatörlük yapan Hisarcıklıoğlu, gelişen ekonomik koşulların Türkiye için sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, son yıllarda yaşanan karmaşalara rağmen Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Küresel Pazar İmkanları ve Üretim Gücü

Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş menzilinde 1,3 milyar nüfus, 28 trilyon dolar milli gelir ve 9 trilyon dolar ithalat hacmi bulunduğunu belirtti. Bu geniş coğrafyada ortak iş ve yatırım yapma potansiyelinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD ve Avrupa'nın Çin'e alternatif arayışlarının Türkiye için olanaklar sağladığına dikkat çekti.

İmalat Sektöründeki Başarılar

Hisarcıklıoğlu, imalat sanayisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının son beş yılda 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıktığını belirtti. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat malzemeleri ve tekstil gibi birçok sektörde Türkiye'nin Avrupa'nın ana tedarikçisi olma konumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Yurt Dışındaki Türk Yatırımları ve Ekonomik Güç

Türk özel sektörünün yurt dışındaki yatırımlarının 130 ülkede 60 milyar dolara ulaştığını aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bölgedeki güçlü üretim ve ihracat kapasitesinin önemini yineledi. Türk inşaat sektörünün dünya çapındaki başarılarına da dikkat çekerek, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasından 42'sinin Türkiye çıkışlı olduğunu belirtti.

Rekabet Gücünü Artıracak Yapı

Yeşil ve dijital dönüşüme verilen önemin, küresel rekabet gücünün artması açısından kritik olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, yepyeni fırsatlar ve büyüme hikayemizi tüm dünyaya göstermenin önemine vurgu yaptı. 15 yıl boyunca kesintisiz büyüyen bir ekonomi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin dirençli ve dinamik yapısının özel sektörün başarısını gösterdiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki hedeflerinin sadece ekonomik büyümek değil, aynı zamanda rekabet gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde düzenlenen "Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" özel oturumuna moderatörlük yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ikinci gününde düzenlenen "Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu" özel oturumuna moderatörlük yaptı.