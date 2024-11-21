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Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hizmet İhracatçıları Birliği, 2023 yılına damgasını vurarak, 106 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:09
Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 yılına ait Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ihracatın hedeflerin üzerinde 106 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Avdagiç, bu başarıda on sektörün büyük katkısının bulunduğunu ifade ederken, özellikle turizm ve seyahat sektörlerinin lokomotif rol oynadığını vurguladı. 2023 yılında, 56,7 milyon yurt dışı ziyaretçi ile hizmetler sektörü ihracatının 49,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.

Küresel Rekabetçilik ve Hizmet Sektörünün Önemi

Avdagiç, Türk dizilerinin 160’tan fazla ülkede 800 milyondan fazla seyirciye ulaştığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin küresel rekabetçiliğine katkıda bulunduğunu ifade etti. Lojistik ve taşımacılık sektörünün ihracattaki payının giderek arttığını ve gelecekte 40 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini açıkladı.

HİB’in 2018 yılında 644 üye ile başladığı yolculuğun, yılbaşında 5 bine ulaştığını ve şu anda 5600’ü aştığını dile getiren Avdagiç, “Hizmet İhracatçıları, Türkiye'nin küresel pazardaki iddiasının yeni sembolüne dönüştü” dedi.

2024 Hedefleri

2024 hedeflerini 120 milyar dolar olarak belirlediklerini açıkladı. Ayrıca, 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan 86,4 milyar dolarlık ihracatın devam etmesi durumunda, kalan 3 ay içinde 121 milyar dolara ulaşacaklarını belirtti.

Ödül Töreni ve Kategoriler

Ödül töreninde 18 farklı kategoride toplam 54 ödül dağıtıldı. Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığı hizmetleri kategorisinde birinci olarak ödülü aldı. Diğer kategoriler arasında bakım ve onarım, eğitim hizmetleri, filmcilik, finans, sağlık hizmetleri ve daha birçok önemli alan yer aldı.

HİB'in ilerleyen yıllarda, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamayı planladığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 4), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Avdagiç (sağ 2) ve...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 4), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Avdagiç (sağ 2) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe (sol 3) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 4), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Avdagiç (sağ 2) ve...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 4), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Avdagiç (sağ 2) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe (sol 3) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı.

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