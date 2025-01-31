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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2024’te Yüzde 0,65 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Aralık 2024'te aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 49,07 artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:18
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2024’te Yüzde 0,65 Arttı

TÜİK'ten H-ÜFE Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi için Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin (H-ÜFE) verilerini duyurdu. H-ÜFE, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,65, yıllık bazda ise yüzde 49,07 artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Artışlar

Açıklanan verilere göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 yükseliş kaydetti.

Sektörel İnceleme

Endeksin sektörel dağılımı incelendiğinde, Aralık 2023'e göre farklı alanlarda önemli artışlar gözlemlenmiştir:

  • Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 40,3
  • Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 53,2
  • Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 62,14
  • Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 47,82
  • Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 60,26
  • İdari ve destek hizmetler: yüzde 56,49

Önemli Düşüşler ve Yükselişler

Aylık bazda ise, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,55, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1 artış gerçekleşirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 düşüş olduğu görüldü.

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