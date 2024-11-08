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Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nı Takip Ederek Faiz Oranını Düşürdü

Hong Kong, Fed'in faiz indirimine paralel olarak gösterge faizini 25 baz puan düşürdü ve yeni oran yüzde 5 oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:17
Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nı Takip Ederek Faiz Oranını Düşürdü

Hong Kong'un Faiz Kararı

Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını %4,50 ile %4,75 aralığına çekmesinin ardından, kendi gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi.

Faiz İndirimine Dair Açıklama

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı resmi açıklamada, gösterge faizinin %5'e çekildiğini duyurdu. HKMA, Fed'in faiz indirimini takip ederek bölgedeki ekonomik istikrarı sağlamayı hedeflemektedir.

Bölgesel Bankaların Tepkisi

Öte yandan, Hong Kong'un en büyük iki ticari bankası olan HSBC ve Bank of China, faiz oranlarını düşürerek kredi faizlerinde indirim gerçekleştirdi.

Tarihi Arka Plan

Hong Kong Doları, 1983 yılından bu yana ABD Doları ile bağlı bir kur rejimine sahiptir. Bu durum, Hong Kong'un para politikasının çoğunlukla Fed'in politikalarıyla uyumlu olmasına yol açmaktadır.

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