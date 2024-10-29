HSBC Üçüncü Çeyrek Karında Beklentileri Aştı

HSBC'nin Üçüncü Çeyrek Başarısı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı. Bankanın vergi öncesi karı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 8,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu sonuç, analistlerin öngördüğü 7,6 milyar dolarlık rakamın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Artışların Detayları

HSBC'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği vergi öncesi kar 7,7 milyar dolar düzeyindeydi. Bu yıl ise vergi sonrası kar, 6,75 milyar dolar ile geçen yıla göre yüzde 7,7 oranında bir artış sergiledi.

Yeniden Yapılandırma Planları

Londra merkezli olmasına rağmen, büyük ölçüde Asya pazarına odaklanan HSBC, ayrıca 3 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Bankanın yeni CEO'su Georges Elhedery, maliyet kontrolü ve verimlilik artırma amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma planını hayata geçireceklerini belirtti. Elhedery, bu süreçte bazı operasyonları birleştireceklerini ve coğrafi ayak izlerini doğu ve batı olarak ikiye böleceklerini de açıkladı.

Elhedery, üçüncü çeyreğe ait finansal sonuçların ardından, yeniden yapılanma planlarını hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.