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Hyundai fiyat listesini sil baştan değiştirdi! Fiyatları gören bayilere akın edecek

Hyundai Şubat 2024 fiyat listesi yayınlandı. Açıklanan bu fiyatları gören bayilere akın edecek..

Yayın Tarihi: 12.02.2024 20:35

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 20:35

Hyundai fiyat listesini sil baştan değiştirdi! Fiyatları gören bayilere akın edecek

Hyundai, geniş ve aynı zamanda çeşitli model yelpazesi ile otomobil tutkunlarını oldukça memnun etmeyi sürüdürüyor. Markanın öne çıkan bazı modelleri ve satış fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Hyundai i10 modeli, şehir içi kullanımda deal, kompakt bir otomobildir. Şık bir tasarıma ve düşük yakıt tüketimine sahiptir. i20 şehir yaşamı için zarafeti ve performansı birleştiriyor. i20N, sportif özellikleriyle sürüş tutkunlarına hitap etmeyi hedefliyor.

Bayon, modern tasarımıyla birlikte ferah iç mekanıyla tüm dikkatler, üzerine toplayan bir crossover modelidir. Tucson modeliyse dinamik görünümüyle ve teknolojik özellikleriyle övgü topluyor. 

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Elentra, şıklık ve konforu bir araya getiren bir sedan şeklinde öne çıkarken, Kona, kompakt SUV segmentinde diğerlerine karşı fark yaratıyor. Santa Fe Hibrit çevre dostu sürüşüyle ​​dikkat çekerken, IONIQ elektrikli ve hibrit modellerde çeşitli seçenekler sunuyor. Stria ve H-100 pikap modelleri iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak performans ve dayanıklılık sunmakta.

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai'nin geniş ürün yelpazesi her türden kullanıcının ihtiyacını karşılıyor ancak markanın yenilikçi ve aynı zamanda çevre dostu teknolojiye odaklanması dikkat çekmekte..

Hyundai i10 Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Yeni i20 Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Yeni Elentra Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai i20 N Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Bayon Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Kona Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Tucson Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai SANTA FE Hibrit Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai IONIQ Fiyat Listesi 5 Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai IONIQ Fiyat Listesi 6 Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai STARIA Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

Hyundai H-100 Kamyonet Fiyat Listesi Şubat 2024

Hyundai Şubat 2024 Fiyat Listesi

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