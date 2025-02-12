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ICC Genel Sekreteri Denton: "ABD Tek Başına Ticaret Savaşına Neden Olamaz"

ICC Genel Sekreteri John Denton, ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel ticaret savaşı çıkaramayacağını ancak tepkilerin belirleyici olabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:05
ICC Genel Sekreteri Denton: "ABD Tek Başına Ticaret Savaşına Neden Olamaz"

ABD Tek Başına Küresel Ticaret Savaşına Neden Olamaz

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton, ABD'nin açıklanan gümrük tarifeleriyle yalnızca kendi başına küresel bir ticaret savaşı yaratamayacağını, ancak diğer ülkelerin alacağı tepkilerin bu durumu etkileyebileceğini vurguladı. Denton, bu konuda yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomi 1930'lardaki gibi değil. ABD şu an küresel ticaretin yaklaşık yüzde 13'ünü elinde bulunduruyor, bu nedenle tek başına bir savaş çıkaramaz." dedi.

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Açıklamalar

Denton, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında AA muhabirine konuşarak, son dönemde küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığını ve ekonomik politikaların alışılmadık bir hale geldiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisini büyütme isteğinin anlaşılır olduğunu ancak tarifelerle ilgili bazı belirsizliklerin bulunduğunu ifade etti.

Büyük Resmin Değerlendirilmesi

Denton, özellikle Çin'e yönelik tarifelerin 'fentanil' ile ilgili bağlantısına dikkat çekerek, "ABD'nin Çin ile olan ekonomik üstünlük yarışında tarifelerin etkili olacağı ortada değil. Gerçek üstünlük yenilikçi ve üretken bir ekonomik modelle sağlanabilir" dedi.

Avrupa Birliği ve Rekabet Sorunları

Denton, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik potansiyel gümrük vergilerinin, AB'nin rekabet problemleriyle karşılaşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. "ABD'nin gümrük vergileriyle ilgili farklı yaklaşımları, AB'nin birlik içinde kalma konusundaki zorluklarını artırabilir" diyen Denton, rekabetçiliği artırmanın fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Durumu ve Stratejisi

Son olarak, Denton Türkiye'yi de gündeme getirerek, ülkenin ABD'nin gümrük tarifelerinden doğabilecek risklere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. "Türk özel sektörü yenilikçi ve güçlü, Orta Doğu'daki fırsatlara odaklanma konusunda büyük bir rol alabilir" dedi. Kanada’nın Türkiye’den ders alarak pazarlarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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