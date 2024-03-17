İcralık borcu olanlara oh çektirecek karar! Şimdiye kadar hep yanlış biliniyormuş

Kredi kartı ve kredi kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber borçlanmalarda artış görülürken bütçenin planlı yönetmeyenler borç batağına düşüyor. Borcunun ödenmeyecek durumlarında ise haciz işlemleri başlatılmaktadır. İcralık olanların çoğu haklarını tam anlamıyla bilmezken kanuna göre evdeki eşyaları haczetmeye gelen icra memurları, borçluların geçimini sağlayacak temel eşyaların alınmadığı bilgisi verildi.



Avukat Coşgun, anayasanın 17. maddesiyle beraber herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu belirtirken kamu düzeni ve yararının korunması hedeflenmektedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 82. Maddesine göre; haczedilemeyen mal ve hakları açıklayan Coşgun, borçlunun yaptığı işte onun kişisel çalışması ve faaiyet ön planda, sermayesi ve yararlandığı yabancı iş gücü ikinci planda yer almaktadır.

Bahsi geçen mallar üzerinde örnekler verilecek oluğunda bir terzinin dikiş makinesi, veya fırıncının hamur makinesi haczedilemeyecek mallar arasında yer almaktadır.



BORÇLUYLA AYNI ÇATI ALTINA YAŞAYANLARIN EŞYALARI

Borçlu ve aynı çatı altında bulunan diğer ailer bireyleri için gerekli eşyaların satılmayacağı belirtilirken yatak, soba, elbise, mutfak eşyası, perde, koltuk takımı, buzdolabı gibi eşyaların haczedilemeyeceği belirtildi. Konuyla hakkında Yargıtay’ın emsal kararına dikkati çeken Coşgun, gerekli eşyalar olarak gösterilen kategorinin mütevazı bir yaşam standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan toplumsal statünün de asgari koşullarının korunmasına yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olan her türlü eşya olarak yorumlanmaktadır.



Borçlunun evinde yer alan 2 tane buzdolabı veya çamaşır makinesi oluğunda biri haczedilebilir. Düşük korunması ve satılması zor olan eşyalar borçluya bırakılarak satılması daha zor olan eşyalara el konulmaktadır. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş ve antika eşyalar haczedilebilir.



ÇİFTLERİN HACZEDİLEBİLİR EŞYALARI NELERDİR?

Borcu olan çiftler hakkında detaylar açıklanırken Coşgun, borçlu olan çiftlerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları ve nakil araçları, tarım aletlerinin haczedilemez olduğu belirtildi. Borçlunun bu düzenlemeden yararlanabilmesi için asıl mesleğinin çiftçilik olması, geçimini çiftçilik ile sağlaması gerektiği ifadeleri kullanıldı.



YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Danıştay 9. Dairesi’nin emsal kararını hatırlatan Avukat Çatalbaş, Vergi dairesi tarafından uygulanan bir haciz aleyhine açılan davada, alınan kararla beraber hacze konu evin borçlunun haline münasip olup olmadığı, taşınmazın satılması halinde kalan bedelin davacının haline münasip ev almasına yetip yetmeyeceği konusunda vergi dairesince araştırma yapılmadan haciz işleminin başlatılamayacağına dair karar verildi.

