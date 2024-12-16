İhracatçılardan SGK Prim İndirimi Talebi: Yüzde 10'a Çıkartılmalı

İhracatçılardan Önemli Talep

Türkiye'nin hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatının yüzde 56'sını gerçekleştiren ihracatçılar, SGK prim indiriminin şirket büyüklüğü gözetilmeksizin yüzde 10'a çıkarılmasını istiyor.

Birliklerden Ortak Açıklama

Bu talep, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından yapılan ortak bir açıklama ile gündeme getirildi.

İhracat ve İstihdamda Ciddi Düşüş

Açıklamada, toplam ihracatlarının son iki yılda 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolara düştüğü belirtildi. 2022 yılında hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinin toplamda 36,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ve 1,3 milyon kişi istihdam sağladığı ifade edildi. Ancak iki yıl içerisinde sektörlerin ihracat ve istihdamında ciddi bir gerileme yaşandı. İhracat rakamları 30 milyar dolara gerilerken, istihdam da yaklaşık 1 milyona düştü.

Maliyet ve Destek Talepleri

Artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan birlikler, özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinin paylaşılması gerektiklerini dile getirdi. Ayrıca, ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi önerisinde bulunuldu. Son 2 yılda hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde oluşturulan yaklaşık 300 bin istihdam kaybı da dikkat çekti.

Talep Özeti

Sonuç olarak, sektörlerde uygulanan yüzde 5 olarak uygulanan prim indiriminin, şirket büyüklüğü göz önünde bulundurulmadan 2 yıl boyunca yüzde 10'a çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.