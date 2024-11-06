III. AR-GE Çalıştayı: Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

III. AR-GE Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından organize edilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteklediği AR-GE projeleri yarışmasının sonuçları açıklandı.

31 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında, EPDK koordinatörlüğünde ve Enerji Uzmanları Derneği işbirliğiyle Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen III. AR-GE Eğitimi ve Yaygınlaştırma Çalıştayı’na pek çok elektrik dağıtım şirketi, çözüm ortağı firmalar ve akademisyenler katıldı.

Proje Sunumları ve Ödüller

Çalıştayda toplam 54 proje sunumu gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında AR-GE Proje Ödülü'nü almaya hak kazanan ilk üç proje ise şu şekilde sıralandı:

Birinci: Mekanik Gerilim Regülatörü Projesi - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Mekanik Gerilim Regülatörü Projesi - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ İkinci: Süperkapasitör İçerikli Taşınabilir Tekli ve/veya Genişleyebilir Yapıda Enerji Depolama Sistemi Geliştirilmesi Projesi - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ

Süperkapasitör İçerikli Taşınabilir Tekli ve/veya Genişleyebilir Yapıda Enerji Depolama Sistemi Geliştirilmesi Projesi - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Üçüncü: Pad-Mounted Trafo Merkezi Projesi - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ

Jüri Özel Ödülleri

Çalıştayda ayrıca üç farklı kategoride "Jüri Özel Ödülü" verildi:

En Yenilikçi Proje: Dağıtım Şebekesinde Nötr İletken Kopmalarını Tespit Edebilecek Cihaz Geliştirilmesi - AKEDAŞ

Dağıtım Şebekesinde Nötr İletken Kopmalarını Tespit Edebilecek Cihaz Geliştirilmesi - AKEDAŞ Ürün Tasarımı: Düşük Frekans Yöntemiyle Kablo Hatalarının Tespitine Yönelik Yerli Cihaz Geliştirilmesi - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ

Düşük Frekans Yöntemiyle Kablo Hatalarının Tespitine Yönelik Yerli Cihaz Geliştirilmesi - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ En İyi Stant: Aras Elektrik Dağıtım AŞ

EPDK ve Elder'dan Açıklamalar

Çalıştayda EPDK Başkan Yardımcısı ve AR-GE Komisyonu Başkanı Hacı Ali Ulutaş, AR-GE çalışmaları için yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirtti. Kriz zamanlarında bile gelişmiş ülkelerin AR-GE bütçelerini kısmadıklarını ifade eden Ulutaş, "AR-GE'den taviz vermek yok." dedi.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise, elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye'yi geleceğe taşıma çabalarına dikkat çekerek, daha fazla şirketin kuluçka merkezleri kurarak sektörde daha hızlı adımlar atmasını umut etti.