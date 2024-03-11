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İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı

Garanti BBVA ve Akbank'ın, maddi sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara sunduğu yeni ihtiyaç kredisi seçeneği de maddi rahatlama getiren bir diğer haber. Bu bankaların son açıklamaları özellikle kış ayları sürecinde nakit ihtiyacı olanlara adeta can suyu olacak..

Yayın Tarihi: 11.03.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 22:05
İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı

Garanti BBVA'dan Kış Kredisi

Garanti BBVA, kış ayları sürecinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik kış kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya çerçevesinde sunulan kredilerin aylık faiz oranı %3,73'tür. Kredi alan kişi, aylık 44.746,64 TL taksitle toplam 539.259,68 TL tutarında bir geri ödeme yapacak. Bu kredi paketi, kışın maddi açıdan rahatlamak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Akbank Direkt Kredi

Akbank, Direkt Kredi adı verilen kredi paketinde de benzer kolaylıklar sunuyor. Aylık %3,61 faiz oranıyla sunulan bu kredi, kullanıcılara aylık 44.352,13 TL tutarında taksit ödeme imkanı sunuyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 534.525,56 TL şeklinde belirlendi. Akbank'ın bu finansman imkanı, nakit ihtiyacını hızlı ve kolay olarak karşılamak isteyenlere yönelik ideal bir seçenektir.

İki bankadan süper Ramazan kredisi! 400.000 TL nakit başvuruları az önce açıldı

Kredi Kampanyalarından Nasıl Yararlanabilirim?

Bu finansman kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların, başvurularını Garanti BBVA ya da Akbank şubelerinden yapmaları veya bankanın internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinin bir parçası olarak gelir belgesi, kimlik belgesi gibi bazı temel belgelerin yanı sıra kredi itibarı gibi faktörlerinde değerlendirileceği belirtilmiştir.

Garanti BBVA ve Akbank'ın sunduğu bu kredi promosyonları, özellikle kış döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Düşük faiz oranlarıyla ve esnek ödeme planlarıyla bu krediler, finansal sıkıntıların aşılmasında önemli bir destek sağlıyor. Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların her bankanın resmi internet sitesinden kampanya detaylarını ve geçerli koşulları incelemeleri tavsiye ediliyor.

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