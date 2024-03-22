İkinci el fiyatına sıfır Fiat Egea kampanyası! 739 bin TL'ye sıfır araç hayal değil

Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki ciddi artış vatandaşların satın alma gücünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fiat bu ekonomik zorluklara karşı yeni bir çözüm sunuyor. Özellikle donanımlı olarak geliştirilen binek araçlara olan taleplerin devam etmesiyle birlikte 2 milyon TL'ye varan rakamlarla karşılaşılabileceği yönünde endişeler artıyor.

Fiat Egea, sedan Easy modeliyle bu kaygıları tamamen gidermeyi hedefleyen bir kampanya duyurdu. Fiat, özel kampanyasıyla Egea Sedan Easy modeline 739.000 TL peşinatla sahip olma fırsatını sunuyor. Bu teklif, Türkiye'de otomobil fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde araç sahibi olmak isteyenlere cazip bir seçenek sunuyor.





12 ay vadeli 200.000 TL faizsiz taşıt kredisi ile peşinat ödemeden araç sahibi olabilirsiniz. Bu sayede müşteriler 739.000 TL depozito ödeyerek anahtar teslim olarak anında Egea Sedan Easy'ye sahip olabiliyor.

Fiat'ın bu hamlesi, tüketicilerin bütçelerini ve araç sahipliğini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Hem araç fiyatlandırmasına hem de ödeme koşullarına yönelik bu esnek yaklaşım, pazar talebinin karşılanması ve tüketicilere daha fazla araç seçeneği sunulması açısından önemli bir adımdır.





Fiat, Egea Sedan Easy modelinin bütçe dostu seçeneğiyle marka, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, mobiliteye erişimi geliştiriyor ve araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu yeni ürün, Fiat'ın Türkiye'deki pazarında olan güçlü varlığını sürdürme ve aynı zamanda da değişen tüketici ihtiyaçlarına hızla uyum sağlama stratejisini yansıtıyor.