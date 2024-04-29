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İkramiye gibi 15.000 TL nakit ödeme! Emeklilere bu sefer talih kuşu kondu

Emin Yılmaz, emekli aylıklarındaki son durumu değerlendirdi: En düşük maaş 15 bin TL olabilir. İşte konuya dair merak edilen detaylar…

Yayın Tarihi: 29.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:17
İkramiye gibi 15.000 TL nakit ödeme! Emeklilere bu sefer talih kuşu kondu

Ünlü SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bugün yaptığı açıklamalarla emekli maaşlarına dair yeni bilgiler verdi. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik artışın detayları paylaşıldı. Ancak bu artış, kök aylığı 6 bin 700 TL'nin altında olan emeklileri kapsamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesinde emeklilerin taleplerine yanıt vereceklerini ve Temmuz ayında maaşlara yapılacak zammı duyurdu. Erdoğan, son 6 aylık enflasyon verilerini baz alarak maaşlara yapılacak artışın detaylarını açıkladı.

emekli maaşı

EMİN YILMAZ CANLI YAYINDA MAAŞLARI HESAPLADI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında yaptığı hesaplamalarla emeklilerin maaş artışlarını değerlendirdi. Yılmaz, Ocak ayında yüzde 6,70, Şubat'ta yüzde 4,53 ve Mart'ta yüzde 3,16 oranında enflasyon artışı olduğunu belirtti. Bu verilere göre, toplamda yüzde 15,05'lik bir zam yapıldığını ifade etti. Yılmaz, emeklilerin şu anda bin 710 TL ek gelir elde ettiğini söyledi.

Yılmaz, yaptığı son hesaplamalara göre, Ocak ve Haziran ayları arasında enflasyonun yüzde 24 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda, en düşük emekli aylığının 12.500 TL veya 15.000 TL olabileceğini öngörüyor.


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