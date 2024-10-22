IMF'den Almanya İçin Kötümser Büyüme Tahminleri

IMF, Almanya'nın Büyüme Tahminini İkiye Katladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya için bu yılki büyüme tahminini, zayıf sanayi sektörü sebebiyle %0,2'den %0'a düşürdüğünü açıkladı.

2024 için Temkinli Beklentiler

IMF’nin Ekim ayındaki Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2024 yılı için büyüme tahmininin %0,8 ile %1,3 arasında yer alması bekleniyor. Ekonomik yavaşlama, daha geniş Avrupa ekonomisini de etkiliyor.

Alman Sanayi Zayıflıyor

Rapor, Almanya’nın sanayi sektöründeki uzun süredir devam eden zayıflık ile emlak piyasasındaki sorunlara dikkat çekiyor. Her ne kadar Hindistan, Çin ve ABD küresel büyümede itici güçler olmaya devam etse de, Almanya'nın rekabet gücünde kayıplar yaşanıyor.

Teknik Resesyon Riski

Alman Merkez Bankası, 2023'ün üçüncü çeyreğinde daha düşük büyüme beklentisinde bulunurken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) da GSYH'de düşüş ihtimalini değerlendiriyor. Ülke, artan faiz oranları, zayıf yatırımlar ve konjonktürel zorluklar ile karşı karşıya.

G7 Ülkeleri Arasında Tek Daralan Ekonomi

2022 yılında Almanya, G7 ülkeleri arasında büyüme kaybı yaşayan tek ülke oldu ve geçen yıl %0,3 daraldı. Eğer bu yıl da küçülme yaşanırsa, Almanya tekrar daralan G7 ekonomileri içerisinde yer almış olacak.

Özetle, Almanya’nın ekonomik durumu, yüksek enerji fiyatları ve azalan dış taleple birlikte giderek kötüleşiyor ve IMF’nin tahminleri, bu durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.