IMF: Küresel Borç GSYH'nin %235'inin Üzerinde Seyrediyor

IMF'ye göre küresel borç geçen yıl çok az değişerek GSYH'nin %235'inin üzerinde kaldı; kamu borcu yükselirken özel sektör borçları geriledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:55
Uluslararası Para Fonu (IMF), özel sektör kredilerindeki düşüşün kamu borçlanmasındaki artışla dengelendiğini belirterek, toplam borcun geçen yıl çok az değiştiğini ve küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) %235'inin üzerinde kaldığını açıkladı.

IMF değerlendirmesi ve veritabanı güncellemesi

IMF'nin yayımladığı blog yazısında, küresel borcun istikrar kazansa da yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Yazıda, özel sektör kredilerindeki süregelen azalmanın hükümetlerin artan borçlanmasıyla dengelendiği vurgulandı. IMF'nin Küresel Borç Veritabanının son güncellemesine göre toplam borç geçen yıl çok az değişti ve GSYH'nin %235'inin üzerinde seyretti.

Özel ve kamu borcu ayrımı

Yazıda, özel borcun hanehalkı yükümlülüklerindeki azalma ve finansal olmayan kurumsal borçlardaki çok az değişim sonucunda GSYH'nin %143'ünün altına gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indiği, buna karşılık kamu borcunun ise neredeyse %93'e yükseldiği ifade edildi.

Toplam tutarlar ve küresel etkiler

IMF, ABD doları cinsinden toplam borcun hafif artışla 251 trilyon dolara yükseldiğini, bunun içinde kamu borcunun 99,2 trilyon dolara çıkarken özel borcun 151,8 trilyon dolara gerilediğini bildirdi. Yazıda, ABD ve Çin'in küresel borç dinamiklerini şekillendirmede hâlâ baskın rol oynadığı not edildi.

IMF'nin önerileri

Yazıda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde borç ve bütçe açığı seviyelerinin tarihsel standartlara göre yüksek ve endişe verici olduğu belirtilerek, hükümetlerin kamu borcunu azaltmaya yönelik güvenilir bir orta vadeli plan kapsamında kademeli mali ayarlamalara öncelik vermesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik eden ve belirsizliği azaltan bir ortamın oluşturulmasının kamu borcunun hafifletilmesine ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

