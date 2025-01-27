DOLAR
35,72 -0,14%
EURO
37,57 -0,27%
ALTIN
3.180,86 0%
BITCOIN
3.537.330,51 5,66%

İngiltere'de 200 Şirket, Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçti

İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada dört gün çalışma uygulamasına geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:16
İngiltere'de 200 Şirket, Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçti

İngiltere'de Çalışma Hayalinde Devrim: Haftada 4 Gün

İngiltere, çalışma modeli açısından önemli bir adım atarak, 200 şirketin haftada dört gün çalışma sistemine geçeceğini duyurdu. Bu kampanya, 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından hayata geçirildi ve ülkedeki farklı sektörlerden firmaların katılımıyla geniş bir etki alanı yarattı.

Bu şirketlerin toplam çalışan sayısı 5 bini aşarken, işletmelerin haftalık çalışma süresi 32 saat olarak belirlendi. Bu düzenleme, çalışanlar için daha fazla zaman tanımakla birlikte, gelir kaybı yaşanmadan gerçekleştirilecek.

Katılan şirketler arasında, pazarlama, reklam ve basın ilişkileri alanında 30 firma, ardından 29 hayır ve sivil toplum kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi ve 22 danışmanlık ve yönetim firması yer alıyor. Bu durum, çeşitli sektörlerde çalışma hayatının nasıl evrildiğine dair önemli bir göstergedir.

Özellikle Londra merkezli firmaların 59'unun bu girişime katılması, başkentteki çalışma kültürünün değişmeye başladığını da gösteriyor. Bu 200 şirketle birlikte, gelecekte iş yaşamının daha esnek ve insan odaklı bir hale gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı
2
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
3
Trabzon'da Mezgit ve İstavritin Kilogramı 100 Lira
4
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: 12.396,42 TL
5
TCMB'den Mevduat Büyüklüğüne Göre Faiz Ayrışması Analizi
6
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarın İçin 3 Bin Lira Zirvesi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!