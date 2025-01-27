İngiltere'de 200 Şirket, Haftada 4 Gün Çalışmaya Geçti

İngiltere'de Çalışma Hayalinde Devrim: Haftada 4 Gün

İngiltere, çalışma modeli açısından önemli bir adım atarak, 200 şirketin haftada dört gün çalışma sistemine geçeceğini duyurdu. Bu kampanya, 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından hayata geçirildi ve ülkedeki farklı sektörlerden firmaların katılımıyla geniş bir etki alanı yarattı.

Bu şirketlerin toplam çalışan sayısı 5 bini aşarken, işletmelerin haftalık çalışma süresi 32 saat olarak belirlendi. Bu düzenleme, çalışanlar için daha fazla zaman tanımakla birlikte, gelir kaybı yaşanmadan gerçekleştirilecek.

Katılan şirketler arasında, pazarlama, reklam ve basın ilişkileri alanında 30 firma, ardından 29 hayır ve sivil toplum kuruluşu, 24 teknoloji, internet teknolojileri ve yazılım şirketi ve 22 danışmanlık ve yönetim firması yer alıyor. Bu durum, çeşitli sektörlerde çalışma hayatının nasıl evrildiğine dair önemli bir göstergedir.

Özellikle Londra merkezli firmaların 59'unun bu girişime katılması, başkentteki çalışma kültürünün değişmeye başladığını da gösteriyor. Bu 200 şirketle birlikte, gelecekte iş yaşamının daha esnek ve insan odaklı bir hale gelmesi bekleniyor.