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İngiltere Ekonomisi Ağustos'ta Yüzde 0,2 Büyüdü

İngiltere'nin ekonomisi ağustos ayında yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Hizmet ve sanayi sektörlerinde yükseliş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:29
İngiltere Ekonomisi Ağustos'ta Yüzde 0,2 Büyüdü

İngiltere Ekonomisi Ağustos 2023'te Büyüme Gösterdi

İngiltere ekonomisi, Ağustos 2023 itibarıyla %0,2 büyüme kaydetti. Bu büyüme oranı, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan rakamlarla ortaya kondu.

Temmuz'da Durağan Seyir

Önceki ay (Temmuz) yatay bir seyir izleyen İngiltere ekonomisi, Ağustos ayında olumlu bir ivme kazanarak %0,2 büyüme gerçekleştirdi. Ayrıca, haziran-ağustos döneminde, önceki üç aylık döneme kıyasla yine %0,2 büyüme yaşandığı belirtildi.

Sektörel Performans

Ağustos ayında hizmet sektörü %0,1, inşaat sektörü %0,4 ve sanayi sektörü ise %0,5 oranında büyüme gösterdi. Bununla birlikte, önceki ay imalat sektörü %0,7 ve inşaat sektörü %0,4 oranında küçülmüştü.

Sektörel büyüme, ekonomideki genel trendin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor.

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