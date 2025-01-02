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İngiltere İmalat Sanayi Aralıkta Daraldı: PMI Verileri Kriz Alarmı Veriyor

İngiltere'de imalat PMI, Aralık 2024'te 47 ile son 11 ayın en düşük seviyesine düştü.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:54
İngiltere İmalat Sanayi Aralıkta Daraldı: PMI Verileri Kriz Alarmı Veriyor

İngiltere İmalat Sanayi Aralıkta Daraldı

İngiltere'de imalat sanayi, Aralık ayında önemli bir daralma göstererek, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, ülkenin Aralık 2024'e ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat PMI aralıkta 47 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, büyüme eşiği olan 50 puanın oldukça altında kaldı. İmalat PMI, Kasım 2024'te ise 48 olarak ölçülmüştü.

İngiltere'de artan maliyet baskılarının iş kayıplarına yol açtığını belirten S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, iş dünyasının iyimserliğinin son iki yılın en zayıf seviyesine indiğini dile getirdi. Dobson, açıklamalarında, "Durgunlaşan iç ekonomi, zayıf ihracat satışları ve gelecekteki maliyet artışlarına ilişkin endişeler, İngiltere imalat üretiminde aralıkta neredeyse son bir yıldaki en sert daralmaya yol açtı. İmalatçılar giderek daha da kötümser bir tablo ile karşı karşıya," dedi.

Dobson, ayrıca yeni hükümetin söylemleri ve açıklanan politika değişikliklerinin, güveni azaltarak İngiltere'deki fabrikaların ve müşterilerin maliyetlerini artırdığını kaydetti. Bu durumun iş dünyasının güvenini son iki yılın en düşük seviyesine gerilettiğini belirtti.

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