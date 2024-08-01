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İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirdi: Yeni Politika Faizi Yüzde 5

BoE, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. İlgili gelişmeler ve açıklamalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:40
İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirdi: Yeni Politika Faizi Yüzde 5

İngiltere Merkez Bankası Faizleri Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ekonomik koşullar çerçevesinde, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5 seviyesine çekti. Bu değişiklik, BoE’nin Ağustos 2023’ten bu yana ilk kez yaptığı bir düzenleme olma özelliği taşıyor ve Mart 2020’den sonraki en düşük faiz seviyesidir.

Toplantıda Alınan Karar

BoE’den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, BoE Başkanı Andrew Bailey ve dört diğer üye, politika faizinin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandı. Dört üye ise mevcut faiz oranının sabit kalması yönünde görüş belirtti.

Enflasyon Durumu ve Ekonomi

Açıklamada, Türkiye’deki yıllık enflasyonun Mayıs ve Haziran ayında BoE’nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine ulaştığı hatırlatıldı. Ekonomik büyümenin iyileştiği ve enflasyon oranlarının beklenildiği gibi yükselmemesi bekleniyor.

PPK'nın Değerlendirmesi

PPK, enflasyon konusundaki gelişmeleri sürekli olarak izlemeye devam etmektedir. "PPK, manşet enflasyondaki düşüşün ve enflasyon beklentilerine dair gelişmelerin, ücret ve fiyat belirleme dinamiklerini zayıflatmaya devam edeceğine inanmaktadır" şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Ayrıca, para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun hafifçe azaltılması gerektiği vurgulandı.

BoE Başkanı'ndan Açıklama

Andrew Bailey, "Enflasyonist baskıların politikaya düşürülmesi için yeterince zayıf olduğunu düşünüyoruz. Ancak, düşük kalmasını sağlamak için faizi hızlı bir şekilde indirmemeliyiz. Düşük ve istikrarlı bir enflasyon, büyümemiz ve refahımız için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Geçmiş Faiz Artışları

BoE, Aralık 2021'de tüketici fiyatlarının artışına bağlı olarak faiz artırımında bulunmuştu. 2022 yılında üst üste dört kez 25 baz puanlık artışlarla yıl sonunda faiz oranını yüzde 3.50’ye çıkarmıştı. 2023’te de devam eden artışlar sonrasında faiz, yüzde 5.25’e ulaşmıştı ve Ağustos 2023’te sabit kalmıştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden alınan verilere göre, ülkede manşet enflasyon haziranda yüzde 2 ile BoE’nin hedeflerine ulaşmışken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 5.7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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