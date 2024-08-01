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İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını İndirerek Ekonomik Gerçekler Üzerinde Etki Yarattı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirdi ve oranı yüzde 5'e çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:01
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını İndirerek Ekonomik Gerçekler Üzerinde Etki Yarattı

İngiltere Merkez Bankası Yeni Faiz Oranını Duyurdu

İngiltere Merkez Bankası, döviz piyasaları ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak politika faizini 25 baz puan düşürdü ve yeni oranı %5 olarak belirledi. Bu karar, piyasalarda beklenen bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Ekonomik Göstergeler ve Beklentiler

Ekonomistler, merkez bankasının bu adımının ekonomik büyümeyi teşvik etme amacı taşıdığını belirtiyor. Ancak, faiz indirimine dair alınan kararın uzun vadeli etkileri merak edilmektedir. Faiz indiriminin ardından, yatırımcıların tepkisi ve piyasaların nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde gözlemlenebilir.

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