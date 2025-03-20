İngiltere Merkez Bankası Faizi Yüzde 4,5’te Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,5’te sabit tuttu. BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucunda yapılan açıklamada, BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üyenin faiz oranının değiştirilmemesi yönünde oy kullandığı, yalnızca bir üyenin ise faiz oranını yüzde 4,25’e düşürme önerisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldaki dezenflasyon sürecinde önemli ilerlemelerin sağlandığı ifade edilerek, bu durumun PPK'nin kalıcı enflasyonist baskıları azaltma hedefinde politika faizinin kısıtlayıcı seviyede kalmasına imkan tanıdığı kaydedildi.

BoE, yıllık enflasyon oranının Aralık 2024’te %2,5 seviyesinden Ocak ayında %3’e çıkarak öngörülerin biraz üzerinde seyrettiğini belirtti. Raporlarda, yurt içi fiyat ve ücret baskılarının azalmasına rağmen, global enerji fiyatlarının düşmesine rağmen hala önceki seviyelerin üzerinde kaldığı ve bu yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonun yüzde 3,75 olacağı tahmin ediliyor.

Daha fazla enflasyonist baskının gözlemlenmesi durumunda, politika faizinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, “Para politikası kısıtlamalarının daha fazla geri çekilmesine yönelik kademeli ve dikkatli bir yaklaşım uygundur,” denildi.

PPK'nın enflasyonun orta vadeli görünümünü göz önünde bulundurduğu vurgulanarak, “Enflasyonun kalıcılığına ilişkin riskler ve ekonomideki toplam arz ile talep dengesinin izlenmeye devam edeceği” belirtildi.

İngiltere'de iş dünyası anketlerinin ekonomik büyümedeki zayıflığı işaret ettiği, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığı ve ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerinin de yansıdığı ifade edildi. Jeopolitik belirsizliklerdeki artış ve finansal piyasa dalgalanmaları hakkında BoE Başkanı Bailey, "Politika faizinin hala kademeli olarak düşme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz, ancak bugün faizi yüzde 4,5'te sabit tuttuk,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.