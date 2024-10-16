İngiltere Merkez Bankası Kasım'da Faiz İndirimine Gidebilir

İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Yönelik Beklentiler Artıyor

Son zamanlarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi yapacağına dair beklentiler güçlendi. Bu gelişme, İngiltere'de yıllık enflasyonun Eylül ayında hedef olan %2'nin altına inmesinden sonra ortaya çıktı.

Enflasyonun Düşüşü ve Faiz Kararları

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayındaki yıllık enflasyon %1,7 olarak kaydedildi. Bu, yaklaşık 3,5 yılın ardından en düşük seviye oldu ve Ağustos'taki %2,2'lik orandan önemli bir düşüş gösterdi. Çekirdek enflasyon, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda ise %3,2 olarak belirlendi.

Beklentiler Güçleniyor

ING Think Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith, enflasyon verilerini değerlendirerek, hizmet enflasyonunun azaltılacağı ve BoE'nin faiz indirimine gidebileceği konusunda öngörülerde bulundu. Smith, "Kasımda 25 baz puanlık bir indirim sonrası aralıkta da benzer bir düşüş yaşanabilir," dedi.

Deutsche Bank ve Quilter Yorumları

Deutsche Bank Araştırma İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja ise, hizmet enflasyonunun tahminlerden daha hızlı düştüğünü belirtti ve BoE'nin faiz indirimleri yapabileceği konusunda gerekçelerin arttığını ifade etti. Quilter Investors'dan Lindsay James ise, enflasyonun %2'nin altına inmesinin BoE'nin faiz indiriminde karar vermesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Sonuç

BoE, 7 Kasım tarihinde yapılacak toplantısında faiz kararını açıklayacak. Önümüzdeki günlerde enflasyon verilerinin takip edilmesi, gelecekteki para politikaları üzerinde belirleyici olabilir.