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IPARD III Programı ile 211 Projeye 1,9 Milyar Lira Hibe Desteği

IPARD III Programı çerçevesinde, 211 başarılı projeye toplam 1,9 milyar lira hibe sağlanacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:25
IPARD III Programı ile 211 Projeye 1,9 Milyar Lira Hibe Desteği

IPARD III Programı Kapsamında Ciddi Destekler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nın ilk proje değerlendirme sonuçlarını duyurdu. İlk çağrı ilanı çerçevesinde, 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacağı bilgisini verdi.

Proje Değerlendirmeleri Tamamlandı

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” konusundaki değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirtti.

Yatırımlar Ülkeye Kazandırılacak

Yumaklı, farklı illerde yer alan 211 girişimcinin projelerinin hayata geçirileceğini ve bu projelerle birlikte ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyar lira değerinde yatırım kazandırılacağını ifade etti. Bakan, “Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız.” diyerek, projelerin önemine vurgu yaptı.

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