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IPARD III Programı ile 38 Projeye 397 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı çerçevesinde 38 projeye 397 milyon lira hibe verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:42
IPARD III Programı ile 38 Projeye 397 Milyon Lira Hibe Desteği

IPARD III Programı ile Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucu gıda işleme ve pazarlama sektörlerinde 38 projeye toplam 397 milyon lira hibe desteği verileceğini açıkladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Devam Ediyor

Yumaklı, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Hayırlı, uğurlu olsun," ifadelerini kullandı.

Bu destekler, kırsal kalkınma hamleleri çerçevesinde hız kesmeden devam etmekte olup, Türkiye'nin tarım ve gıda sektörünü güçlendirmeyi hedeflemektedir.

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