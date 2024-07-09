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İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi

İş Bankası kendi müşterilerine özel yeni bir kampanya hazırladı. Bu kampanya bağlamında müşterilerine 10.000 TL kredi imkanı sunan İş Bankası bu teklifi ile adından söz ettiriyor. Bu kampanya kimler için hazırlandı ? Kimler bu kampanyadan yararlanabilecek ? Kampanyanın detayları neler ? İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 09.07.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:11
İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi

İŞ BANKASI’NDAN 10 BİN LİRA DESTEK!

İş Bankası kendi müşterilerine özel yeni bir kampanya hazırladı. Bu kampanya bağlamında müşterilerine 10.000 TL kredi imkanı sunan İş Bankası bu teklifi ile adından söz ettiriyor. Bu kampanya kimler için hazırlandı ? Kimler bu kampanyadan yararlanabilecek ? Kampanyanın detayları neler ? İşte detaylar….

para

KREDİNİN DETAYLARI

İş Bankası tarafından sunulan 10 bin lira destek kredisine başvuruda bulunmak oldukça basit. Öncelikle başvuru için bankanın resmi internet sitesi üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Ya da şubelere giderek de bu başvuru süreci yönetilebilmektedir. Online başvuru yapacak kişiler bankanın online kredi başvuru formunu doldurmak ile işe başlamalılar. Bu forma kişisel bilgileriniz, gelir durumunuz ve kredi talep edilen tutarın yazılması gerekmektedir. Krediy başvuru için gerekli belgelerde bulunuyor. Bunlar da kimlik kartı veya pasaport fotokopisi, gelir belgesi veya maaş bordrosu, son birkaç aya ait banka hesap dökümleri bulunmaktadır. Bu belgelerin başvuru sürecinde elinizde olmasına özen göstermelisiniz. Başvurunun tamamlanmasının ardından kısa bir onay için bekleme süresi bulunuyor. Müşteriler banka tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Bu süreçte ise müşterilerin kredi notu, gelir durumu, diğer finansal yükümlülükleri gibi faktörler incelenir. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ise banka tarafından kredi kullanımıyla ilgili detayları içeren bir teklif gönderilir. Sözleşmeler imzalandıktan sonra da kredi kullanımı gerçekleşir. Kredi en kısa zamanda hesabınıza aktarılır. Geri ödeme planı ise kişiselleştirilerek yapılır.

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