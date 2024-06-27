İş Bankası müşterilerine 7.500 TL para iadesi verilecek! 4 gün içinde başvuru şartı var

İş Bankası başvuru yapan müşterilerine 7 bin 500 TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI 7 BİN 500 TL ÖDEME

Bankalar müşterilerine özel harcama kampanyaları yapmaya devam ederken güzel haber İş Bankası'ndan geldi. iş Bankası ETS kampanyası 30 Haziran tarihinde sona erecek. Kampanya kapsamında müşteriler 7 bin 500 TL'ye varan puan hediyesi kazanabilecek. Kampanya ETS üzerinden seçili Kıbrıs otellerinde de geçerli olacak.





Kampanya kapsamında 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arsında yapılacak rezervasyonlar için 7 bin 500 MaxiPuan ödemesi yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için katılımlar bankanın mobil uygulamasından ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Müşteriler 7 bin 500 puan kampanyasıyla yüzde 5 indirim kampanyasını birleştirerek kullanabilecekler. Kazanılan puanlar 18 Temmuz tarihinde kartlara yansıtılacak ve 31 Ağustos tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan puanlar 1 Eylül tarihinde iade alınacak.